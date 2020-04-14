Kulp saldırısında 1 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 1'ı tutuklandı.



Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesinde 8 Nisanda terör örgütü PKK mensuplarınca odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında daha önce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, olayda 5 sivil şehit olmuştu.



Patlamanın ardından bölgede geniş çapta operasyon başlatılırken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 7 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ederken 5 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - DİYARBAKIR