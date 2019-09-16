Son Dakika Haberleri: Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı
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Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı

39 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.


Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lılarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.

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Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00 
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