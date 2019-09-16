Kulp saldırısının ardından HDP'li belediye başkanı tutuklandı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırıyla ilgili gözaltına alınan, HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lılarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilişkin soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı verilen Fatma Ay gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00
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