Son Dakika Haberleri: Kulp savcısı Akay onuruna veda yemeği
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Kulp savcısı Akay onuruna veda yemeği

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Adliyesi'nde görev yaparken tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay onuruna veda yemeği düzenlendi.

Kulp savcısı Akay onuruna veda yemeği, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp Adliyesi'nde görev yaparken tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay onuruna veda yemeği düzenlendi.

Kulp Adliyesi'nde görevliyken tayini çıkan İsmail Can Akay onuruna veda yemeği düzenlendi. Etkinliğe, Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, hakimler, savcılar, adliye çalışanları ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Dülgeroğlu, 4 yıldır Kulp'ta olduğunu ve iki yıldan bu yana Akay ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Dülgeroğlu, "İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden ötürü kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Bu iki yıllık bir süreçte beraber aynı ortamı paylaştık. Mesleki anlamda güzel başarılar elde edeceğini umuyorum, kendisine bundan sonraki hayatına başarılar diliyorum" dedi

Cumhuriyet Savcısı İsmail Can Akay da, Kulp'ta görev yapmanın mutluluğu ile ayrıldığını ve Kulp halkına en iyi hizmeti sunmak için ellerinden geleni en iyi şekilde yürüttüklerine inandıklarını söyledi.

Program Akay'ya meslektaşı tarafından plaket verilmesi ve hatıra Fotoğrafların çekilmesiyle son buldu. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:35 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır, İsmail Can, Kulp, Güncel
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