Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

Kulp'ta 10 dönüm ormanlık alan yandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Ağaçlı Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan alevlere soğutma çalışması yapıldı. 10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - DİYARBAKIR

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