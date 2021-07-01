Kulp'ta 150 dönümlük buğday tarlası kül oldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde buğday ekili olduğu öğrenilen 150 dönümlük arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda köylü ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında tarla küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Kulp ilçesi kırsal Zeyrek Mahallesinde 150 dönümlük buğday ekili arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Kısa sürede bölgeyi kaplayan yangına mahalle sakinleri müdahale ederek itfaiyeye bildirdi. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Mahallelinin de aralarında olduğu bazı kişiler itfaiye ekiplerine traktörlerle destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yangında buğday ekili arazisi küle dönerken, yangında itfaiyenin araziyi soğutma çalışması saatlerce sürdü. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Zeyrek Mahalle Muhtarı Mehmet Aydeniz, "Salı günü saat 15 00 sıralarında, Zeyrek Mahallemiz ile Karaağaç Mahallesi arasında yer alan ve köylülerimize ait ekili buğday tarlalarımızda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın çıktığı andan itibaren hemen itfaiyeye haber verdik ve köylüler olarak traktörlerimizle ve tüm gücümüzle müdahale ettik. Ancak yangın sündürülene kadar 150 dönümden fazla köylülerimin buğdayları yandı. Buğday tarlaları yanan köylülerimin zaten maddi durumları iyi değildi, geçimlerini zor şartlar altında sürdürüyordular, birde mahsullerinin kül olmasıyla daha da mağdur oldular. Yetkililerden, Zarar gören köylülerime maddi destek yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Yangında ekili araziler küle dönerken, güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR