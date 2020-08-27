Kulp'ta ağaçlandırma için köylülere hibe desteği verilecek - Son Dakika

Kulp'ta orman köylüsüne özel ağaçlandırma desteği verilecek

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye de devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Kulp ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki toplantıda yaptığı konuşmada, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve işsizliği azaltmayı hedefleyen proje kapsamında sahipli arazilerde ve devlet ormanlarında badem, ceviz, Antepfıstığı ve zeytin yetiştirmek isteyen üreticiler için yüzde 65 hibeye verileceğini söyledi.

Toplantıya Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş de katıldı.