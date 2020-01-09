Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi

7 saat önce

Kulp'ta Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler arasında yapılan deneme sınavında başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Kulp'ta Yükseköğretim Kurumları sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler arasında yapılan deneme sınavında başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezindeki programda yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Deneme sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Sizlerden istediğimiz tek şey azimli bir çalışma ortaya koymanızdır. Diğer maddi ve manevi konularda her türlü imkanı biz sağlıyoruz,sağlamaya da devam edeceğiz."

Daha sonra Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürü Mehmet Şimşek, İlçe Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları ve Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Salih Donat, öğrencilere ödüllerini verdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mehmet Akif Ersoy, Kulp, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır

Son Dakika Haberleri
17:58 Muğla ressam ve heykeltıraş rıfat koçak toprağa verildi - Son Dakika
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 17:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulp'ta, başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]