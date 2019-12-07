Son Dakika Haberleri: Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül
Son Dakika Güncel Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül - Son Dakika

Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül

6 saat önce

Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler kitapla ödüllendirildi.

Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül, System.String[]

Kulp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrenciler için yapılan deneme sınavında dereceye giren öğrenciler kitapla ödüllendirildi.

Deneme sınavında dereceye giren öğrencilere kitap hediye eden Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, sınav tarihine kadar deneme sınavlarının seri şeklinde devam edeceğini söyledi.

Öğrencilerin yapılan deneme sınavlarıyla kendi bilgi ölçümünü yaparak, eksikliklerini görüp tamamlama şansına sahip olacağını kaydeden Şimşek, "Deneme sınavları, öğrencilerimizin zamanı olumlu kullanma ve heyecanlarını yenmelerine olanak sağlamaktadır. Her geçen gün öğrencilerimizin başarı ortalamasının yükseleceğine inanıyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi kutluyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kulp Belediyesi, LGS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı
Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:57:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'ta, deneme sınavında dereceye giren öğrencilere ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]