Kulp'ta eğitim başarısı - Son Dakika

Kulp ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, 40'a yakın öğrenci çeşitli liselere yerleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, başarının başta Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in eğitime verdiği desteğin ve öğretmenler ile velilerin işbirliği içerisinde hareket etmeleri sonucunda elde edildiğini söyledi.

Oransal olarak çok iyi olduklarını kaydeden Kaya, daha iyi olmak için çalışacaklarını bildirdi.

Güzel başarılar elde ettiklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Dilerim bu başarılar artarak devam eder. Velilerimizi ve emek veren bütün meslektaşlarımı kutlamak istiyorum. Bu zor dönemde çocuklarda motivasyonu sağlamak, çalışma azmini devam ettirmek kolay şeyler değil. Özellikle bu yaştaki çocuklarda bu motivasyonu sürdürmek büyük bir başarı gerektirir. Bu sebeple LGS'de göstermiş olduğunuz başarı bizleri mutlu etti."