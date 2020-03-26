Kulp'ta "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Kulp ilçesinde DEDAŞ personeli vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Kulp ilçesinde DEDAŞ personeli vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.
Kulp ilçesinde DEDAŞ önünde personeller açtıkları dövizlerle vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
DEDAŞ Şube Şefi Mehmet Hanifi Ertokuş, "Vatandaşlarımızın evde kaldığı bu süreçte aileleriyle huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmeleri için arıza bakım ve onarım ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada görev yapmaktadır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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