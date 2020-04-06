Son Dakika › Güncel › Kulp'ta 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Son Dakika
Kulp'ta "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede daha önce yoğunluğun yaşandığı Diyarbakır ve Lise caddelerinde sakinlik gözlendi.
Öte yandan ilçede vatandaşlara sık sık evde kalmaları yönünde anonslarca çağrıda bulunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:30 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi