Kulp'ta fideler satışa sunuldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde fideler satışa sunuldu.

İlkbaharın gelmesi ile özellikle çiftçilerin fide yetiştirme telaşı da başladı.

Köylüler geçimlerini sağlamak için sera şeklinde örtü altına atılan tohumları büyük zahmetle yetiştiriyor.

Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi birçok sebze tohumu soğuk hava koşullarına rağmen fide olarak yetiştirilerek Kulp ilçesinin mahallelerinde belirli noktalarda kaldırımlarda satışa sunuldu.

Fideler vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi gördü

Fide yetiştiricisi Cahit Zengin, yerli fidelere rağbetin olduğunu dile getirerek, "Kendi yetiştirdiğimiz fidelerle ailemizin geçimini sağlıyoruz. Fidenin demetini 4 liradan satıyoruz. Birçok sebze fidesi yetiştiriyoruz. En azında 30 gün daha fide satışlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar daha çok yerli fidelere rağbet gösteriyor. "dedi.