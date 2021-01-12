Kulp'ta fore kazık çalışması sürüyor - Son Dakika

Kulp'ta fore kazık çalışması sürüyor

12.01.2021 14:39
Kulp'ta fore kazık çalışması sürüyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kulp ilçesinde başlatılan fore kazık çalışması sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kulp ilçesinde başlatılan fore kazık çalışması sürüyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in girişimleri sonucu merkez Yeni Mahalledeki Diyarbakır Caddesinde oluşan yol göçüklerine karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince programa alınıp yapımı tamamlanan fore kazık uygulama çalışmalarının ikinci kısmı Turgut Özal Mahallesinde aralıksız devam ediyor.

Kaymakam Gözlet girişimleri sonucu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince programa alınan çalışmaların Turgut Özal Mahallesinde sürdüğünü belirtti.

Devam eden çalışmalar kapsamında 45 fore kazık uygulanacağını dile getiren Gözlet, en kısa sürede çalışmaları tamamlayıp yolu araç trafiğine açacaklarını kaydetti.

Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulp'ta fore kazık çalışması sürüyor - Son Dakika


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