Kulp'ta göçerlerin zorlu yayla yolculuğu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hayvancılıkla uğraşan göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlere ve yaylalara göç etmeye başladı.

Havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin zorlu yayla yolculuğu sürüyor. Göçerler, hayvanlarını yaylalara götürmek için yaklaşık bir hafta yol yürüyecek. Göçerler, 50 kilometreyi bulan Şenyayla yolunda zaman zaman hayvanlarıyla uygun yerlerde konaklayıp, bir süre dinlendikten sonra tekrar yollarına devam ediyor.

Göçerlerden Mehmet Polat, korona virüs nedeni ile okulların yüz yüze eğitime ara vermesi sonucu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yola erken çıktıklarını söyledi. Polat, "İşimiz zor ama tek geçim kaynağımız bu. Biz de ailece bu işle uğraşmaktayız. Yola çıkmadan önce bir iki hafta yayla hazırlığımızı yapmaktayız. Yola çıktıktan sonra ailelerimiz, günlük konaklayacağımız yerlerde bizden önce gidip çadırlar kurmakta. Bizler de hayvanlarımızı yollarda yürüterek konaklama noktalarımıza ulaşmaktayız. Yaylaya yani asıl ulaşacağımız ve yaklaşık 5 ay kalacağımız yere bir hafta yürüyerek varıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR