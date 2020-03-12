Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi ile Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Hasta ve Yaşlılara Şefkat Eli Projesi" yüzleri güldürüyor.

Proje ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara evlerinde bakım ve temizlik hizmeti veriliyor.

Kulp Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli tarafından tespit edilen yaşlı ve hasta vatandaşlar, evlerinde ziyaret edilerek, her türlü kişisel bakım ve temizlikleri yapılıyor, kaldıkları evin fiziki şartları iyileştiriliyor.

Bunun yanı sıra hasta vatandaşlar evinden alınıp hastaneye götürülüyor, hastanede kendilerine refakat ediliyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yaptığı açıklamada, sosyal devlet ilkesinin ve insanlığın bir gereksimi olarak hayata geçirdikleri proje ile hasta,yaşlı ve muhtaç vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılama gayreti gösterdiklerini söyledi.

Personelin tespit ettiği yaşlı ve hasta vatandaşları periyodik bir şekilde ziyaret ederek, temizlik, kişisel bakım ve tedavi hizmetine ulaşım hizmeti sunulduğunu aktaran Gözlet, "İnsanımızın neye ihtiyacı varsa, onu çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olmaya çalışıyoruz." dedi.

Projeden faydalanan vatandaşlar ve yakınları da bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.