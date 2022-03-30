Kulp'ta içme suyu arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
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Kulp'ta içme suyu arıtma tesisi yapılacak

30.03.2022 15:20
Kulp'ta içme suyu arıtma tesisi yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kulp ilçesinin daha kaliteli ve yeterli içme suyu alması için içme suyu arıtma tesisi yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Kulp ilçesinin daha kaliteli ve yeterli içme suyu alması için içme suyu arıtma tesisi yapacak.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Kulp'ta yaz mevsiminde ortaya çıkan içme suyu sorununu çözmek amacıyla harekete geçti.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, etüt ve fizibilite çalışmaları tamamlanan tesis alanı ve mevcut terfi hattında incelemelerde bulundu.

Yaz mevsiminde yaşanan kesintilerin önüne geçmek için tesisin yapıldığını belirten Tutşi, ilçe nüfus artışını öngörerek projeyi hazırladıklarını söyledi.

Su kesintilerinin nedenlerinden birinin de bahçe ve bostan sulamaları nedeniyle yaşandığını kaydeden Tutşi, bu konuda herkesin duyarlı davranmasını istedi.

Kulp ilçesinin coğrafik yapısı nedeniyle fiziki kaçakların fazla olduğunu belirten Tutşi, şöyle konuştu:

"Yaptığımız etüt çalışmaları sonucunda özellikle eski şebekelerden kaynaklı fiziki kaçakların olduğunu tespit ettik. Yaşam kaynağımızın tek bir damlasının dahi heba edilmemesi için fiziki kaçak sorununu da yapacağımız çalışmalarla çözeceğiz. Yeni mekanik içme suyu arıtma tesisi tat, koku ve bulanıklık giderici özelliklere sahip olması nedeniyle sudaki kalite artmış olacak."

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Fırat, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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