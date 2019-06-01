Kulp'ta iftar programı
1 saat önce
Kulp ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Kulp
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:07 Kaynak: AA
ilçesinde şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.
15 Temmuz Güneydoğu, Doğu Anadolu Bölgesi
Terör Şehitleri, Gazileri ve Mağdurları Federasyonu Derneğinin Kulp İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ile aileleri bir araya geldi.
Programa, AK Parti
Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçı, Derneğin Başkanı Mefahir Olcay ve çok sayıda davetli katıldı.
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