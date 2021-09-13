Kulp'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı. - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlköğretim Haftasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öğrencilere başarı dileyen Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Törende, öğrenciler şiir okudu, 8. sınıf öğrencileri 1. sınıfa başlayan öğrencilere çiçek takdim etti.
Kaymakam Gözlet, İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.
1. sınıfa başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Gözlet onlara hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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