Kulp'ta ipek böceği üretim sezonu başladı - Son Dakika

Kulp ilçesinde ipek böceği üretim sezonu açıldı.

Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş, yaptığı açıklamada, ilçede ipek böceği sezonunun açıldığını, 3 grup halinde 2 bin paket dağıtılacak şekilde planlama yaptıklarını söyledi.

Salgın döneminde üretim talebinin arttığını bildiren Güreş, "İklim şartları normal seyrinde izlemesi halinde mayıs ayın sonunda koza hasadı başlayacaktır. Üretim sezonu herkese hayırlı olsun ve bol kazançlı bir üretim sezonun geçmesini dilerim." dedi.