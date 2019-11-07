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Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Kulp ilçesindeki okullarda görevlendirilen personele "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verildi.

Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Kulp ilçesindeki okullarda görevlendirilen personele "iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Süleyman Arcan, zaman zaman, sağlıksız ve güvensiz durumlardan kaynaklanan çeşitli olaylar ve kayıplar yaşanabildiğini belirterek, kayıpları önlemek için risk alanlarını bilmenin önemli olduğunu söyledi.

Çalışma ve yaşam alanlarına ilişkin risk envanteri oluşturmak ve risklerin değerlendirilmesi yoluyla ortamdaki riskler ve tehlikeleri izlemenin mümkün olduğunu dile getiren Arcan, "Özelikle büyüme ve ergenlik çağındaki öğrencilerin bulunduğu okul ortamları sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konularda daha çok özen gerektirmektedir. Bu seminerle amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak okullara yol göstermek ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında okullarda yürütülecek çeşitli çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sunmaktır." dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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