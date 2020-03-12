Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika

Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.


Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliklere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.


Programda konuşan Kaymakam Gözlet, "Vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünü ve milli marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.


Öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen oratoryo gösterisi ve 12 Mart İstiklal Marşı türküleri performansı büyük alkış aldı. Kulp'ta ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrenciye Kaymakam Gözlet tarafından çeşitli ödül verildi.


Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması

Son Dakika Haberleri
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:22 ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
23:22 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:22 Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:25:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulp'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]