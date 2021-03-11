Kulp'ta jandarmadan anlamlı davranış - Son Dakika

Kulp'ta jandarmadan anlamlı davranış
11.03.2021 15:01
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Uzunova Mahallesinde bulunan Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına yürüttükleri çalışma kapsamında sokak kedileri için kedi evleri yaparak çeşitli noktalara yerleştirdi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Uzunova Mahallesinde bulunan Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına yürüttükleri çalışma kapsamında sokak kedileri için kedi evleri yaparak çeşitli noktalara yerleştirdi.
Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, kendi emekleriyle hazırladıkları kedi evlerinin sokak hayvanlarının barınma ve korunma ihtiyaçlarına çözüm olacağını söyledi. Sivrice Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri, yaptıkları kedi evlerinin içini mamayla doldurduktan sonra sokak kedilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelere bırakıldı. - DİYARBAKIR
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