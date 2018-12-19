Kulp'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvurusu üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin katkılarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminer düzenlendi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvurusu üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezinin katkılarıyla kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminer düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Sosyal Çalışmacı Berçem Barut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, rehber öğretmenler, imamlar, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Barut, ayrımcılık, kadına yönelik şiddetin türleri, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki mevzuat, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi verdi.

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