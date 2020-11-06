Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek

06.11.2020 15:55
Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek, System.String[]

Kulp Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler destek verdi.

Kulp Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen ve 2 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler destek verdi.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve öğretmenler, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Kaya, daha önce de kan bağış kampanyalarında bulunduklarını belirterek, bağışların çok önemli olduğunu söyledi.

Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu kaydeden Kaya, "Kan bağışında bulunarak bir hayatın kurtulmasına vesile olursak ne mutlu bize. Kampanyaya katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kulp'ta kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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