Son Dakika Haberleri: Kulp'ta Kar

Kulp'ta Kar

2 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Kulp'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan karar ile eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli tüm okulların bir gün tatil edildiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:10 Kaynak: AA

Diyarbakır, Kulp, Kar, Güncel
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