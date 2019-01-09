Kulp'ta Kar

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.



Kulp'ta yoğun kar yağışı sonucu kırsal mahallelerde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.



Bazı kırsal mahalleler ile Kulp-Muş kara yolu ulaşıma kapandı.



Kar yağışı dolayısıyla ilçede eğitime bugün ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bugün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime bugün ara verildiğini belirtti.



Kulp Belediyesi tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları da sürüyor. Ekiplerin kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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