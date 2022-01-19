Kulp'ta kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu - Son Dakika

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı Diyarbakır'ın Kulp ilçesini de esir aldı. Dün öğlen saatlerinde başlayan yağışlarda karın kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olmaya başlayan ve ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, Kulp ilçesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün öğlen saatlerinde itibaren yağışın devam ettiği kar yağışı sonrası ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde park halindeki araçlar kar altında kayboldu. Bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını temizlemeye çalıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları da ulaşıma kapandı.

Öte yandan, ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, belediye ekiplerinin çalışmalara başlamaması vatandaşların tepkisine yol açtı. - DİYARBAKIR