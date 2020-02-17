Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

7 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Kulp'ta kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahallelere ait yollar ile yürütülen çalışmalarla yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kulp ilçesine bağlı 44 kırsal mahalleye ait yollar daha önce kardan temizlenip ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde bulunan yolları kapalı olan 9 kırsal mahalle ile de kar temizleme çalışmaları sonucu ulaşım sağlanıyor.

Çalışmaların bazı mezra yollarında devam ettiği belirtildi.

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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