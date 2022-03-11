Kulp'ta kar yağışı etkili - Son Dakika

Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince, Kulp ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, dün akşam saatlerinde başlayıp özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gözlet, "Kapanan yollar en kısa sürede ulaşıma açacaktır. Yolu kapanan mahalle muhtarlarıyla iletişim halinde olup herhangi bir aksaklığa mahal vermeden çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.