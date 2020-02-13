Kulp'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçe merkezi ve köylerinde dün öğlen saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.



Kulp'ta dün öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı kırsal köylerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. İlçenin tüm köylerle bağlantısı kesildi. Ekipler, iş makineleri ile kar küreme çalışması başlatırken, esnaf ise kendi imkanları ile iş yerlerinin önündeki karı temizledi. Yoğun kar yağışı nedeni ile 55 köy yolu ulaşıma kapanırken, araç sürücüleri kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipler, kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. - DİYARBAKIR