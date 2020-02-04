Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

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Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:38 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilecek.
Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının sürdüğü ilçe merkezi ve ilçeye bağlı bütün köylerde yarın okullar bir gün tatil edildi.
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