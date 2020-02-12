Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini artırdı. İlçe Hıfzısaha Kurulu eğitim öğretimde sıkıntılar yaşandığından dolayı ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulların 13 Şubat günü tatil edilmesine karar verdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:52 Kaynak: İHA
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