Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu - Son Dakika

Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğleden sonra devam eden yoğun kar yağışından sonra sis hakim oldu.

Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğleden sonra devam eden yoğun kar yağışından sonra sis hakim oldu.


İlçede kar yağışının ardından meydana gelen sisten dolayı görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak güçlükle ilerledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı
Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]