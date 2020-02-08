Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu - Son Dakika

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Kulp'ta kar yağışının ardından sis etkili oldu
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğleden sonra devam eden yoğun kar yağışından sonra sis hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğleden sonra devam eden yoğun kar yağışından sonra sis hakim oldu.
İlçede kar yağışının ardından meydana gelen sisten dolayı görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak güçlükle ilerledi. - DİYARBAKIR
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