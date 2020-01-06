Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. - Son Dakika

Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kulp'ta kardan kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı., System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kulp ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yüksek kesimlerde bulunan Aygün, Saltuk, Koçkar, Yuvacık, Kayacık, Akçesır, Ağaçkorur, Karabulak, İslamköy ve Elmalı mahallerinin yolunu ulaşıma açtı.

Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kar kalınlığının yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığını, ekiplerce yürütülen çalışmalarla 10 kırsal mahalle ile ulaşımın yeniden sağlandığını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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