Kulp'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, 5 merkez ve 13 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin çalışmaları kırsal Alaca Mahallesi ve bazı mezralarda devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kar yağışının başlamasıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Ekipleri, kar yağışından etkilenen yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelere yönlendirdiklerini ifade eden Gözlet, "Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gece gündüz çalışan ekiplerimiz yolları kardan temizleyerek ulaşıma açtı. Ekiplerimiz Alaca Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürmekte. Alaca Mahallesine ait yollar da kardan temizlenerek, kar nedeniyle kapalı yolumuz kalmayacak." dedi.