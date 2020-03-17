Kulp'ta korona virüs sessizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulp'ta korona virüs sessizliği - Son Dakika

Kulp'ta korona virüs sessizliği

24 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih etti.

Kulp'ta korona virüs sessizliği, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalmayı tercih etti.


Sağlık Bakanlığı korona virüs tedbirlerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı da alınan yeni tedbirleri hayata geçirdi. Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından Kulp'ta da vatandaşlar evlerine çekildi. Okulların tatil olması, çay ocakları, kafe ve kahvehanelerin de kapatılmasıyla birlikte Kulp'ta sessizlik yaşanmaya başladı. Tedbir maksadıyla vatandaşların sokağa çıkmadığı Kulp ilçesinde, cadde ve sokaklar bomboş kaldı. - DİYARBAKIR

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı
Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor         
09:17
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Umrecilerin karantinaya alınacağı yurtta kalan öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı         
09:08
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu         
21:01
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi         
20:15
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum         
20:03
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı         
19:14
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi         
19:12
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı         
19:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:42:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kulp'ta korona virüs sessizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]