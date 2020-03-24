Kulp'ta koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Kulp'ta koronavirüs tedbiri
11 dakika önce
Kulp Belediyesi koronavirüs mücadelede kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.
Kulp Belediyesi koronavirüs mücadelede kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.
Hastalık riskine karşı mücadelede vatandaşların ve esnafın sağlık güvenliğini ön planda tutan Kulp Belediyesi, Turgut Özal Mahallesinde salı günleri kurulan semt pazarının kurulduğu caddeyi dezenfekte etti, esnafa maske, eldiven ve kolonya dağıttı.
Ardından ekipler hijyen konusunda esnafı ve mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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