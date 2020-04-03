Kulp'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, bugüne kadar kendilerinden yardım talep eden 574 kişinin isteklerini karşıladı.

Öte yandan, Kulp Belediyesi ekipleri, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı işbirliğiyle Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde üretilen maskeleri esnafa dağıttı.