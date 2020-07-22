Kulp'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kulp ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

İlçe genelinde denetim ekipleri, salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla Kulp ilçesindeki cadde,sokak ve i şyerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Temassız ateş ölçer ile vatandaşların ateşleri ölçüp salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığını belirten ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun uyarınca 900 lira idari para cezası kesti.