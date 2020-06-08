Kulp'ta maske takma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Kulp ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, "kontrollü sosyal yaşam" süreci kapsamında ilçe genelinde vatandaşların ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, pazar, ticari ve hususi araç ile toplu taşıma araçları gibi tüm alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmaları kararı aldı.

Maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verilirken, cami hoparlörlerinden ve caddelerde polis ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarı yapılıyor.