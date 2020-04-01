Kulp'ta maske üretimine başlandı - Son Dakika

Kulp'ta maske üretimine başlandı
6 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde maske üretimine başlandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde maske üretimine başlandı.
Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezinde maske üretimine başlandığını söyledi.
Gözlet şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınına karşı her türlü önlemi alıp çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her geçen gün maske üretim hacmimizi artırarak üretime devam ediyoruz. İlçemizde üretimine başladığımız maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ve Kamu personellerine dağıtacağız."
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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