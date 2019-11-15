Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlçe Müftü Vekili Fesih Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İlçe Müftü Vekili Fesih Aydın, Peygamberin ilime verdiği öneme değindi.

Okul müdürü Veysel Özbay da Peygamberin güzel ahlakı, merhameti ve örnek yönlerini aktardı.

Program okunan şiirler ve öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro oyunu ile devam etti.

Öğrencilerden oluşan koro tarafından seslendirilen ilahiler büyük beğeni topladı.

Kız öğrenciler tarafından Peygamberin veda hutbesi okundu.Kuran-ı Kerim'i güzel okuma ve Arapça'yı güzel yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ve İlçe Müftü Vekili Fesih Aydın tarafından hediyeler verildi.