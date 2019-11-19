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Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

6 saat önce

Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Kulp'ta Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kulp İlçe Müftülüğünce bir düğün salonunda "Hz. Peygamber ve Aile" gerçekleştirilen programa Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet de katıldı.

Kulp İlçe Müftü vekili Fesih Aydın yaptığı konuşmada yaşamına yansıtmış olduğu örnekleri rehber edinerek hayatı bu yönüyle şekillendirilmesini gerektiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Tanriverdi ise peygamberin İslam'ın yaygınlaştırılması mücadelesinde kadına ve aileye büyük bir önem verdiğini işaret ederek, "Dünya üzerinde yaşayan bir çok medeniyette kadınlar tartışma konusu olmuş, ezilmiş, meta olarak görülmüştür. Ancak diğer medeniyetlerin tam aksine İslam dini kadınlara çok önem vermiş ve aileyi vazgeçilmezimiz olarak nitelemiştir. Dinimiz bunu ayetlerle bizlere emretmiş ve peygamber efendimiz hadisleriyle ve yaşamıyla bizlere örnek olmuştur." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:30 Kaynak: AA
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