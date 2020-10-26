Kulp'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kulp'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
26.10.2020 16:24
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu civarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Mehmet Y. yönetimindeki motosiklete plakası ve şoförün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Mehmet Y., buradaki tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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