Kulp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kulp Kaymakamlığı tarafında organize edilen etkinlik kapsamında Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

Düzce Mahallesi Muhtarı Cevat Yıldırım yaptığı konuşmada, bugünün kutlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Muhtarların önemine değinen Yıldırım, ülkenin her köşesinde özveriyle Muhtarlık yapan ve hala bu görevi yürüten tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kurumların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.