Son Dakika Haberleri: Kulp'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı
Son Dakika Güncel Kulp'ta 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Kulp'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı

45 dakika önce

Kulp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kulp'ta

Kulp ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kulp Kaymakamlığı tarafında organize edilen etkinlik kapsamında Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

Düzce Mahallesi Muhtarı Cevat Yıldırım yaptığı konuşmada, bugünün kutlanmasına vesile olan herkese teşekkür etti.

Muhtarların önemine değinen Yıldırım, ülkenin her köşesinde özveriyle Muhtarlık yapan ve hala bu görevi yürüten tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.

Etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kurumların temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kulp'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]