Son Dakika Haberleri: Kulp'ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Kulp'ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

16 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Kulp'ta Öğrencilere Kırtasiye Yardımı, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Kulp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sinan Buluttekin, ihtiyaç sahibi ailelere mensup öğrencilere destek olduklarını belirtti.

Eğitimde başarının yükselmesine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Buluttekin, "3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Amacımız, Kulp ilçesinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimde başarılı olmasıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

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