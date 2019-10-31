Son Dakika Haberleri: Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine eğitim
Son Dakika Güncel Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine eğitim

Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine eğitim

6 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Kulp'ta, okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine eğitim, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen, "Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında Kulp'ta da eğitim programı düzenlendi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilçedeki okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime ilişkin açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği koordinatörü Süleyman Arcan, geleceğin teminatı çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmesi, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması, güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olması, görevlerini daha dikkatli ve duyarlılıkla yapmaları amacıyla bu eğitimler verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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