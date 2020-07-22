Kulp'ta organik bal hasadı başladı - Son Dakika

Bitki çeşitliliği bakımından zengin Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin 2000 rakımlı Ağaçkorur yaylasında arıcıların zorlu bal hasadı başladı.

Yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiren Kulplu arıcılar, balları süzme işleminin yapıldığı çadırlara taşıyor. Arıcılar, süzdükleri balları şişelerde paketleyip, satışa hazır hale getiriyor.

Arıcılık yapan Levent Uçar, ürettikleri balın oldukça kaliteli olduğunu, hijyenik şartlarda hasat yaptıklarını söyledi.

"Arıcılara tek önerim hiçbir zaman kendi çocuğunuza yedirmediğiniz balı başkasının çocuğuna reva görmeyiniz. Bu şekilde üretim yaparsanız zaten başarılı olmuş sayılırsınız. Balın insan vücuduna faydası zaten saymakla bitmez. Sadece bal üretmiyoruz, arı ürünlerinden ürettiğimiz propolis ve polen üretiyoruz. Arılarımızı gayet sağlıklı ortamda yetiştirmeye özen gösteriyoruz." diyen Uçar, bala rahat bir şekilde pazar bulduğunu aktardı.