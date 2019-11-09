Son Dakika Haberleri: Kulp'ta sahnelenen, "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü
Son Dakika Güncel Kulp'ta sahnelenen, 'Pembe Aslında Siyahtır' oyunu ilgi gördü

Kulp'ta sahnelenen, "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü

8 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü.

Kulp'ta sahnelenen,

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında sahnelenen "Pembe Aslında Siyahtır" oyunu ilgi gördü.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda sahnelenen oyunda uyuşturucunun zararları anlatılıyor.

6 seans halinde ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere yönelik sahnelenen oyunda uyuşturucu kullanımının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar nedeniyle gençler ve ailelerin yaşamış olduğu yıkımlar, kayıplar ve toplum üzerindeki olumsuz etkiler konu ediliyor.

Tiyatro Balance ekibinin sunduğu oyuna bazı sanatçı, sporcu ve doktorlar da çekilen görüntülerinin gösterimi ile katkı verdi.

Tiyatro oyununu çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, bu güzel faaliyetten dolayı Kulp Belediyesine teşekkür etti.

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:20 Kaynak: AA
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