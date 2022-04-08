Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı

08.04.2022 18:02
Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıl önce odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen işçiler, kabri başında anıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıl önce odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen işçiler, kabri başında anıldı.

Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan 2020'de odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz için Kulp Merkez Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, buradaki konuşmasında, terör örgütünün zalim yüzünü bu olayla bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gözlet, şöyle konuştu:

"O gün, sadece ekmeği peşinde, rızkı peşinde olan, hanesine getireceği 100-150 liralık yevmiyenin peşinde olan insanlara nasıl kıydıklarını, o gün orada görmüş olduk. Onların bizlere emanetlerine hep sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tekrardan böyle günleri göstermesin bize. Onların yakınlarına Rabbim hep mutluluk göstersin."

Törene, şehitlerin aileleri, gazi yakınları, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak, Vatan Anadolu Güvenlik Korucusu Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Nihat Can, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı
Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı
Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen orman işçileri kabri başında anıldı - Son Dakika


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